Mersin'in Gülnar ilçesinde 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. Gülnar İlçe Jandarma Komutanlığınca 19 Kasım'da gözaltına alınan çocuğun anne, baba, kardeşleri ve bazı aile yakınlarının da arasında olduğu kişilerin sorgusu tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen 8 kişi, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Müslüme'yi bulan çoban ilk kez konuştu: 'Kıyafetleri üzerinde değildi' Mersin’de kaybolan Yörük kızı 3 yaşındaki Müslüme’nin cansız bedenini 10 gün sonra bulan çoban ilk kez konuştu. Kadın çoban korkunç ayrıntıyı verdi, “Kıyafetleri üzerinde değildi. Bir çocuğun buraya yürümesi çok zor.”
Küçük Müslüme'den acı haber geldi Mersin’in Gülnar ilçesinde konargöçer yaşam sürdüren Yörük ailenin 2,5 yaşındaki kızı Müslüme’nin kaybolması sonucu başlatılan arama çalışmasında 10’uncu güne girilirken Müslüme'nin cansız bedenine ulaşıldı. 2,5 yaşındaki Müslüme'nin cansız bedeni olay yerinden 7 kilometre uzaklıkta bulundu.
Müslüme'nin ailesi adliye sevk edildi
Müslüme'nin annesi, babası ve kardeşlerinin de bulunduğu 8 kişi adliyeye götürüldü.
Mersin'in Gülnar ilçesinde 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. Gülnar İlçe Jandarma Komutanlığınca 19 Kasım'da gözaltına alınan çocuğun anne, baba, kardeşleri ve bazı aile yakınlarının da arasında olduğu kişilerin sorgusu tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen 8 kişi, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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