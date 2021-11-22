Sakarya’nın Karasu ilçesindeki fındık bahçesine giden Bülent Ç.'nin kullandığı traktör, eğimli arazide devrildi.
CEVAP GELMEYİNCE ANLADI
Bu sırada yakınlarda olan sürücünün görme engelli babası, gürültüyü duyması üzerine oğluna seslendi. Cevap alamayınca sesin geldiği yöne doğru giden baba, oğlunun traktörün altında kaldığını fark etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çevre sakinlerinin de yardımıyla traktörün altından çıkarılan Bülent Ç., hastaneye kaldırıldı.
Feci kaza! Tır traktörü biçti, şoför feci şekilde can verdi Malatya'da tır ve traktörün çarpışması üzerine, traktör şoförü feci şekilde hayatını kaybetti.
Kayan traktörün el frenini çekmek isterken tekerin altında kaldı Balıkesir’in Gömeç ilçesinde kayan traktörünün el frenini çekmeye çalışırken traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.