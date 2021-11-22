Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 19 yaşındaki genç bıçaklanarak öldürüldü. İlçeye bağlı Gesi Mahallesi Mehmet Yazar Caddesi üzerinde meydana gelen olayda Hayri K. (19), tartıştığı kişi tarafından bıçaklandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
ZANLI KAYIPLARA KARIŞTI
Olayın ardından ekipler, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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19 yaşındaki genç bıçaklanarak öldürüldü
Kayseri'de yaşanan olayda 19 yaşındaki genç tartıştığı kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 19 yaşındaki genç bıçaklanarak öldürüldü. İlçeye bağlı Gesi Mahallesi Mehmet Yazar Caddesi üzerinde meydana gelen olayda Hayri K. (19), tartıştığı kişi tarafından bıçaklandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
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