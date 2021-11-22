Türkiye Gazetesi

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında bir otelde arama yaptı.

Kontrollerde yurda yasa dışı yollarla girdikleri tespit edilen Afganistan uyruklu 15 düzensiz göçmen yakalandı.

Aralarında otel sahibinin de bulunduğu 3 şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemleri yapılmak üzere ilgili kurumlara teslim edildi.

Yunanistan göçmen botunu batırmak için ateş açtı Milli Savunma Bakanı Yunan Sahil Güvenlik personelinin göçmenlere silah doğrulttuğu ve Türk kara sularına ittiği görüntüleri paylaştı.

75 göçmen, Libya açıklarında boğuldu En az 75 düzensiz göçmenin, Libya açıklarında boğularak öldüğü öğrenildi.