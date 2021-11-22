Türkiye Gazetesi

Erzincan merkez Fevzipaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kamyonet, kamyonet ve otomobilin karıştığı kazada 1’i ağır 2 kişi yaralandı. Meydana gelen kazada sürücülerden E.S (25) aracını olduğu yerde bırakarak kaçtı.

Yaralılar, ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken 1 kişinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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