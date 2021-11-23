Türkiye Gazetesi

Tokat’ın Reşadiye ilçesi Bostankolu köyünde yaşayan evli ve 2 çocuk babası çiftçi Şenel Yıldız evlerinin yaklaşık 100 metre yanında bulunan bahçeden gelen sesi merak ederek sese yöneldi. Sese yönelince karşısında ayıyı gören Yıldız şaşırıp kaldı. Ayı tarafından saldırıya uğrayan Yıldız’ın kolları ve bacakları yaralandı. Köylüler tarafından hastaneye kaldırılan Yıldız, Tokat Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. 3 gün süren tedaviden sonra taburcu edilen Yıldız köyüne ve ailesine kavuştu.

AYIYLA GÜREŞTİ

Ayının saldırısından güreşerek kurtulduğunu belirten Yıldız, ”Ben güreşen bir insanım. Köy düğünlerinde, festivallerde güreş olur. Güreşlerde hep başpehlivan çıkardım. Kolay kolay çevrede beni yenen pek nadir olurdu. Güreşerek canımızı zor kurtardık. Allah'ım bugününe şükür diyorum. Yani o an ayıyı gördüğüm zaman ‘bu ayı bizi öldürür’ dedim. Çünkü ayıdan kurtulan adam binde bir kurtuluyor. Kurtulsa da fazla yaşamıyor. İşte cesaretin, güreşçiliğin verdiği güçle ayıyı alt etmeyi başardık” diye konuştu.

AYI YARALANMIŞ OLABİLİR

Ayı saldırısı sonrasında yaşadıklarının esprili dille anlatan Yıldız, "Şu anda ayı kayıp gören falan yok. Bütün karşı komşular, köyler ayıya bakıyorlar. Hiç görene bilene, duyana rastlanmadı. Ayıya ne olduğu belli değil. Yaralanmış olabilir. Cesareti olsaydı gelirdi herhalde. Ama şu anda ayı falan gören yok. Dediğim gibi ayıdan bir haber yok. O korkuyla nereye gittiği durumunun ne olduğu belli değil. Bayağı bir mücadele ettik, ayı bizi pasif görseydi o kızgınlıkla kolay kolay bırakmazdı. Kaçıp da çıkacağım veyahut da kaçabileceğim bir alan yoktu. Kaçsam arkadan pençesiyle zaten bizi mahvederdi. Kaçmadık, bir anda daldı. Biz de güreştik yani. Güreşçiliğimizi, gücümüzü, kuvvetimizi, cesaretimizi kullanaraktan ayıdan kurtulduk" ifadelerini kullandı.

Kendisine saldıran ayıdan güreşerek kurtuldu Tokat'ta ayı saldırısına uğrayan ve ölümle burun buruna gelen çiftçi Şenel Yıldız, saldırıdan güreşerek kurtulduğunu söyledi. Korku dolu anları anlatan Yıldız, "Önce bacaklarımdan tutarak pençe attı. O arada ben ayıya sarıldım, güreş yaptık, ben onu kaldırıp atınca çekip gitti. Cesaretim sayesinde yaşıyorum" dedi.