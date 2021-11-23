Türkiye Gazetesi

Bursa'da iki aile kayıp kızlarından gelecek güzel bir haber bekliyor. Evden işe gitme bahanesiyle çıkıp 2 gündür hiçbir yerde bulunamayan Ayşenaz ve Gamze'nin hayatlarından şüphe eden acılı aileler, kızlarına dönmeleri için çağrıda bulundu.

BULUŞUP SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞIM YAPTILAR

Edinilen bilgiye göre, olay, dün sabah saatlerinde Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Veziri caddesindeki evlerinden işe gitmek için ayrılan Ayşenaz Arık (16) ve aynı mahallede oturan Gamze isimli arkadaşı ile buluşup birlikte gezmeye başladı. İddiaya göre, ikili sosyal medya hesaplarından Kestel’de olduklarına dair bir story paylaşımı yaptı. Bu paylaşımdan sonra telefonlarına ulaşılamayan genç kızlardan kimse haber alamadı. Aileler durumu polise bildirirken iki arkadaş polis tarafından her yerde aranmaya başlandı.



"GEL YAVRUM BİZİ SEVİYORSAN DÖN YUVANA"

Ayşenaz Arık’ın babası Ceylan Arık kızıyla hiçbir sorununun olmadığını söyleyerek, “Kızım dün öğlen saatlerinde işe gidiyorum diye evden çıktı. Ondan sonra akşam saat 22.30 civarı annesini aradı ve anne yarım saat sonra eve geleceğim dedi. Yarım saat sonra kızımın telefonu kapandı. Daha sonra kız kardeşi Kestel Güvercinlik Parkı’ndan story attığını görmüş. Bizde Kestel’de görüldüğünü öğrenince burada aramaya başladık. Meydanda tost yemişler hatta bir abi Allah rızası için karınlarını doyurmuş. Biz kızımın Kestel’de olduğunu biliyoruz görenlerin duyanların polisle yada bizimle iletişime geçmesini istiyoruz” dedi. Kızına seslenen Ceylan Arık, "Yavrum dön yuvana. Biz perişan haldeyiz mahvolduk. Ağabeyin, Annen herkes perişan. Gel yavrum bizi seviyorsan ne olur dön yuvana. Allah aşkına dön” diye konuştu.

Bir ilçe evden ayrılıp kayıplara karışan genci arıyor Kars'ın Digor ilçesinde evden ayrılan ve kendisinden bir daha haber alınamayan genç için arama çalışması başlatıldı. Köy ve çevresinde başlatılan çalışmalarda herhangi bir ize rastlamayan ekiplerin arazideki arama çalışması devam ediyor.

Bir şehir onu arıyor: 16 yaşındaki Selda 2 gündür kayıp Cumhuriyet Bayramı programına katılmak üzere evden ayrılan Selda, 2 gündür kayıp. Acılı ailesi Selda'dan gelecek güzel bir haber bekliyor.