Türkiye Gazetesi

Denizli’nin Pamukkale ilçesine bağlı Yunus Emre Mahallesinde meydana gelen olayda İ.Ş. idaresindeki otomobil karşıdan karşıya geçmeye çalışan Hatice Bilaloğlu’na ardından kaldırımda bekleyen 3 kişiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle Hatice Bilaloğlu kanlar içinde yerde kalırken otomobil sürücüsü ise olay yerinden kaçtı.

2 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Bilaloğlu hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ise kaçan sürücünün kimliğini tespit ederek yakaladı. Yakalanan sürçünün yapılan testinde 0.19 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Hastaneye kaldırılan Hatice Bilaloğlu’ndan acı haber geldi. Genç kızın 2 gün yaşam mücadelesi sonrasında hayatını kaybettiği öğrenildi.

Denizli'deki FETÖ operasyonunda 5 kişi yakalandı Denizli'de, Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.