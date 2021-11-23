Türkiye Gazetesi

2021 yılının ilk yarısında koronavirüs vaka sayıları ve kapanmalar nedeniyle seyahat edemeyenler, yılın ikinci yarısında tatil fırsatlarını değerlendirmeye çalıştı. 2022'ye sayılı günler kala '2022'de kaç gün tatil olacak' diye merak eden vatandaşlar seyahat planlarını ve tatil hazırlıklarını şimdiden yapmak için araştırma yapıyorlar.

2022 tatil takvimine göre senenin ilk yarısındaki tatillerin bir kısmı hafta sonuna denk gelse de mayıs ayına denk gelen Ramazan Bayramı ve temmuz ayına denk gelen Kurban Bayramı sayesinde uzun tatiller yapmak mümkün olacak.

1 OCAK VE 23 NİSAN CUMARTESİYE DENK GELİYOR

2022 yılında '1 Ocak' ve '23 Nisan' Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Cumartesi gününe denk geliyor.

Mayıs ayına denk gelen Ramazan Bayramı'nda ise 1 Mayıs Pazar günü arife, 2 Mayıs Pazartesi günü ise bayramın ilk günü olacak. Bayram 4 Mayıs Çarşamba günü bitecek. Böylece Perşembe ve Cuma günleri için 2 gün izin alarak toplamda 9 günlük bir tatil planı yapmak mümkün olacak.