2021 yılının ilk yarısında koronavirüs vaka sayıları ve kapanmalar nedeniyle seyahat edemeyenler, yılın ikinci yarısında tatil fırsatlarını değerlendirmeye çalıştı. 2022'ye sayılı günler kala '2022'de kaç gün tatil olacak' diye merak eden vatandaşlar seyahat planlarını ve tatil hazırlıklarını şimdiden yapmak için araştırma yapıyorlar.
2022 tatil takvimine göre senenin ilk yarısındaki tatillerin bir kısmı hafta sonuna denk gelse de mayıs ayına denk gelen Ramazan Bayramı ve temmuz ayına denk gelen Kurban Bayramı sayesinde uzun tatiller yapmak mümkün olacak.
1 OCAK VE 23 NİSAN CUMARTESİYE DENK GELİYOR
2022 yılında '1 Ocak' ve '23 Nisan' Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Cumartesi gününe denk geliyor.
Mayıs ayına denk gelen Ramazan Bayramı'nda ise 1 Mayıs Pazar günü arife, 2 Mayıs Pazartesi günü ise bayramın ilk günü olacak. Bayram 4 Mayıs Çarşamba günü bitecek. Böylece Perşembe ve Cuma günleri için 2 gün izin alarak toplamda 9 günlük bir tatil planı yapmak mümkün olacak.
Perşembe gününe denk gelen 19 Mayıs’ta cuma günü için 1 günlük izin alarak 4 günlük tatil yapmak mümkün olacak.
2022 yılında 5 gün izin alarak 28 gün tatil yapmak mümkün olacak.
TEMMUZ AYINDA 2,5 GÜN İZİNLE 10 GÜN TATİL İMKANI
Son yıllarda Kurban Bayramı’nın 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ile denk gelmesiyle uzun bayram tatilleri yapılabildi. Bu yıl da Kurban Bayramı, 15 Temmuz’un hemen öncesinde 8 Temmuz Cuma gününe denk geliyor.
Kurban Bayramı arifesinde yarım gün izin alarak 12 Temmuz Salı gününe kadar sürecek bayramla birlikte 5 günlük bir tatile çıkılabiliyor. 15 Temmuz Cuma’dan önceki çarşamba ve perşembe günleri için 2 günlük izin alarak bu tatili 10 günlük bir plana çevirmek de mümkün olacak.
KISA TATİL FIRSATLARI
Yılın diğer yarısındaki resmi tatillerde ise kısa da olsa tatil yapma fırsatı sunuyor. Salı gününe denk gelen 30 Ağustos için 1 gün izin alarak 4 günlük bir tatil planlanabilir. 29 Ekim ise 2022’de Cumartesi günü ancak 28 Ekim Cuma için yarım gün izin alınması durumunda 3 günlük tatil yapmak mümkün.
2022 TATİL TAKVİMİ
|Tatil Gününün İsmi
|Tarih
|Gün
|İzin Süresi
|Tatil Süresi
|Yılbaşı
|1.Oca
|Cumartesi
|-
|-
|23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
|23 Nis.
|Cumartesi
|-
|-
|1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü
|1 May.
|Pazar
|-
|-
|Ramazan Bayramı
|1 May. (Arife) 2-4 May.
|Pazar Çarşamba
|2 gün
|9 gün
|19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı
|19 May.
|Perşembe
|1 gün
|4 gün
|Kurban Bayramı
|8 Tem. (Arife) 9-12 Tem.
|Cuma-Salı
|Yarım gün
|5 gün
|15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
|15 Tem.
|Cuma
|-
|3 gün
|30 Ağustos Zafer Bayramı
|30 Ağu.
|Salı
|1 gün
|4 gün
|29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
|29 Eki.
|Cuma (Yarım) Cumartesi
|Yarım gün
|3 gün