Türkiye Gazetesi

Sakarya'da yaşayan bir genç, yaptığı magandalıklarla sınır tanımadı. Polis maketine ‘puşi’ takan şahıs, konvoyda uzun namlulu silahlar ile havaya ateş açıp cemiyet mafyası adıyla paylaşımlar yaptı.

DEFALARCA RASTGELE ATEŞ ETTİ

Sakarya’da bir düğün öncesinde dizi setlerini aratmayan görüntüler ortaya çıktı. Kendisini ‘Cemiyet Mafyası’ olarak adlandıran genç, arkadan çalan Kurtlar Vadisi dizi müziği ile videoya çekip sosyal medyada paylaştı. Masa üzerinde bulunan paralar, silahlar ve mermilerin çekilerek paylaşıldığı videonun devamında magandalar, düğün konvoyunda araçtan uzun namlulu silah ile defalarca rastgele dışarıya ateş açtı.

MAKET POLİSE PUŞİ TAKTI

Öte yandan, paylaşılan videoda bir gencin oturduğu masanın üzerinde para, silah, mermi ve araba anahtarlarının yanı sıra arkada görülen polis maketi üzerine atılan ve erkek şalı olarak bilinen ‘puşi’ de dikkatlerden kaçmadı.

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