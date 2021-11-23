Türkiye Gazetesi

Bursa merkez Yıldırım ilçesine bağlı Yunusemre Mahallesinde meydana dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde kargo aracı ile gelen şüpheliler rögar kapağını yokladı.

RÖGAR KAPAĞINI ARACA YÜKLEDİLER

Daha sonra eline bez alan şüphelilerden biri rögar kapağını çıkararak araca yükledi. Şüpheliler daha sonra araçları ile gözden kayboldu. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerden şüphelilerin eşkâlini belirleyen polis, zanlıları arıyor.

Bursa'da açılan kıraathanenin asıl sahipleri: Kediler Bursa Osmangazi Belediyesi tarafından açılan Kedili Tekke Millet Kıraathanesi’nde vatandaşlara çalışabilecek güzel bir ortam sağlanırken gelen misafirlere ikramda da bulunuyor. Tekkenin maskotu sevimli kediler ise vatandaşlar tarafından büyük ilgi görüyor.

