Türkiye Gazetesi

Keban Baraj Gölü’ne balık tutmaya giden Vahdet Gündüz, barajın sularının çekildiğini ve kıyıdan 150 metre uzaklıkta bir tepenin arka kısmında içerisinde su bulunan dev bir çukur olduğunu fark etti.

SULARIN ÇEKİLMESİYLE DEV OBRUK ORTAYA ÇIKTI

Fırat Üniversitesi (FÜ) Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ercan Aksoy söz konusu bölgede yaptığı incelemede dev çukurun baraj gölündeki su seviyesinin düşmesiyle ortaya çıkan dev bir obruk olduğunu tespit etti.

“SU ALTINDA KALMIŞ”

Su seviyesinin düşmesiyle böyle bir oluşumla karşılaştıklarını belirten Gündüz, "Obruğun bulunduğu nokta geçmiş yıllarda tamamen su altında kalan bir yerdi. Burası sadece bir koy şeklinde, ağlarımızı attığımız bir yerdi. Suyun altında böyle bir oluşumdan habersiz oltalarımızı atardık. Çok büyük turnaların, sazan balıklarının yakalandığı bir yerdi" dedi.

BÖLGEYE DEĞER KATTI

FÜ Öğretim Üyesi Aksoy da Ağın ilçesinde bilinen Kup çukurunun ardından ilçenin 6 kilometre güneydoğusunda Keban Baraj Gölü'nün Tunceli yakasında gölün çekilmesiyle ortaya çıkan ikinci obruğun bölgenin jeoturizmine değer kattığını belirtti.

“BİR BAĞLANTISI VAR”

Yeni tespit edilen obruktaki su varlığının, tabandan baraj gölüyle bağlantılı olduğunu gösterdiğini dile getiren Aksoy, şöyle konuştu: "Bu obruğa yakından bakıldığında içerisinde su olduğu görülüyor ki bunun sürekli olarak su bulundurması mümkün değil. Bu suyun barajla irtibatlı olması lazım. Dolayısıyla nasıl bir bağlantı var, bir mağara sisteminin çökmesiyle mi oluştu veya çatlaklar boyunca mı geliyor, bunun ortaya konulması gerekiyor. Obruğun en üst yüzeyi yaklaşık 350 metre çapa sahip. Bu obruğun bölgedeki çok büyük bir mağara sisteminin parçası olma ihtimali var."

“İNSANLARIN GÖRMEK İSTEYECEKLERİ BİR YER HALİNE GELEBİLİR”

Aksoy, bölgede yaptıkları incelemede her iki obruğun karstik olaylar sonucu oluştuğunu belirlediklerini, bu obrukların varlığının bölgede başka obrukların da olabilme ihtimalini doğurduğunu aktardı.

Obrukların ne zaman oluştuğunun belirlenmesi için obruktaki sarkıt ve dikitlerin yaşının tespit edilmesi gerektiğini dile getiren Aksoy, "O zaman bu mağara sistemi ve bunların bir parçası olan obrukların ne zaman meydana geldiğini daha net konuşmak mümkün. Buranın özellikleri araştırılıp ortaya çıkarılınca bu obruk insanların görmek isteyecekleri bir yer haline gelecektir diye düşünüyorum" dedi.

Dev obruk ortaya çıktı

Türkiye'nin en büyüğü: Yusufeli Barajına 80 tonluk elektrik türbini montajlandı Artvin’in Çoruh Nehri üzerinde inşasına başlanan ve hızla yapımına devam edilen Yusufeli Barajında gövde çalışması tamamlandı. Ünite-1'e ait 80 ton ağırlığındaki türbin şaftı ve çarkı başarılı bir şekilde montajlandı. Barajın fiziksel seviyesi ise yüzde 90’lara ulaştı. Yusufeli Barajı tamamlandığında ise Türkiye’nin en yüksek barajı haline gelecek.

Sazlıdere barajında sular çekildi baraj dereye dönüştü Arnavutköy’de bulunan ve İstanbul’un en büyük su kaynaklarından biri olan Sazlıdere Barajı’nda su seviyesinin yüzde 20’ye düştüğü kaydedildi. Dereye dönüşen barajda hayvanların otladığı görüldü.

Sular çekildi köprü ortaya çıktı: Yuvacık Barajı'nda tehlike sinyalleri Kocaeli’de bulunan ve ilin su ihtiyacının büyük ölçüde karşılayan Yuvacık Barajı’nda su seviyesinin yüzde 35’e düştüğü öğrenildi. Suyun çekilmesi ile birlikte yıllar önce su altında kalan köprü de ortaya çıktı.