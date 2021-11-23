Türkiye Gazetesi

Manisa'da içme suyu şebekesinden çıkan ağaç kökü şaşkına çevirdi. Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşlara kesintisiz ve sağlıklı içme suyu temin etmek için çalışan ekipler, Vakıflı Mahallesi'nde kullanılmaz duruma gelen içme suyu kaynağında temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Yürütülen çalışma sırasında içme suyu şebekesinden 5 metrelik kunduz adı verilen ağaç kökü çıkarıldı.

"MAHALLE YETERLİ SUYA KAVUŞTU"

Mahalle Muhtarı Ali İhsan Yaşar, yapılan çalışmadan dolayı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e teşekkür ederken, "Mahallemize içme suyu sağlanan 2 adet kaynağımız vardı. Birisi zamanla kullanılamaz hale gelmişti. Suyumuzun yetersiz olduğu için durumu MASKİ Genel Müdürlüğümüze bildirdik. Ekiplerin yaptığı çalışmayla mahallemiz yeterli içme suyuna kavuştu. Yapılan çalışma sırasında da şebekemizden yaklaşık 5 metrelik kunduz çıktı" ifadelerini kullandı.

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İçme suyu borusu patladı, sokaklar su altında kaldı Kocaeli’nin Körfez ilçesinde içme suyu borusunun patlaması sonucu cadde ve sokaklar su altında kaldı. Bu sırada yolda açılan çukura düşen bir midibüs mahsur kaldı.