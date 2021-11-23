Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yağışlı hava tahmini ardından İstanbul’da sabah saatlerinden itibaren yağmur etkili oldu. Tüm şehirde etkili olan yağış trafiği durma noktasına getirdi. Yağış nedeniyle trafik yoğunluğu arttı. Mesai bitmeden eve gitmek isteyen vatandaşlar yağışın etkisiyle yoğunluk oluşturdu. Trafik yoğunluğu saat 16.45 itibariyle yüzde 76'ya çıktı.

TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 76

Trafik yoğunluğunun Küçükçekmece mevkii Avcılar istikameti, Bakırköy - Şirinevler arası Ankara ve Edirne istikameti, Basın Ekspres Başakşehir istikameti, TEM Otoyolu Bahçeşehir Mevki Ankara istikameti, TEM Otoyolu Gaziosmanpaşa ve O- 3 Bağlantı Yolu Otogar mevkiinde olduğu görüldü.

Meteoroloji'den İstanbul'a 'sarı kod'lu uyarı: Birçok ilde yağış başladı (23 Kasım 2021 hava durumu) Meteoroloji'den birçok il için 'sarı kod'lu uyarı geldi, çoğu kentte sağanak başladı. 23 Kasım 2021 hava durumu raporuna göre; İstanbul dahil olmak üzere Marmara, Ege, Karadeniz'in bir kısmı ile Mersin, Adana ve Yozgat çevrelerinde yer yer gök gürültülü olmak üzere sağanak yağış bekleniyor.