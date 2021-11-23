Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerinde yağmurla birlikte başlayacak olan yağışlar yüksek kesimlerde kar şeklinde olacak.

Akşam saatlerinde ise Erzincan, Gümüşhane, Bayburt ve Erzurum'da yer yer kuvvetli kar yağışı bekleniyor.

Yetkililer, ulaşımda aksama ve buzlanma gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunmasını istedi.

SAĞANAK UYARISI DA YAPILDI

Meteoroloji'den bir de sağanak uyarısı geldi. Yozgat, Kayseri ve Sivas çevrelerinde yarın akşam saatlerinden itibaren, Samsun’un doğusu, Ordu, Giresun ve Trabzon çevrelerinde kuvvetli, Rize ve Artvin’in kuzey kesimlerinde yer yer çok kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Yağışların zamanla 1100 m üzeri yüksek kesimlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.

SAMSUN VALİLİĞİ UYARDI

Samsun Valiliği konuyla ilgili yaptığı açıklamada ise, “Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre, 24 Kasım Çarşamba günü Samsun’un doğu bölgelerinde kuvvetli yağış ve 1100 m üzeri yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı beklendiğinden, muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

Meteoroloji'den İstanbul'a 'sarı kod'lu uyarı: Birçok ilde yağış başladı (23 Kasım 2021 hava durumu) Meteoroloji'den birçok il için 'sarı kod'lu uyarı geldi, çoğu kentte sağanak başladı. 23 Kasım 2021 hava durumu raporuna göre; İstanbul dahil olmak üzere Marmara, Ege, Karadeniz'in bir kısmı ile Mersin, Adana ve Yozgat çevrelerinde yer yer gök gürültülü olmak üzere sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji'den İstanbul için sarı kodlu uyarı Meteoroloji'nin son dakika hava durumu raporuna göre yarın Marmara'nın bazı bölgelerinde ve Ege'de sağanak yağış bekleniyor. MGM, İstanbulluları da sağanak yağışa karşı sarı kod ile uyardı.