Türkiye Gazetesi

Sakarya Sapanca'da 22 yaşında olduğu öğrenilen genç kadın, kaldığı konaklama tesisinde bir çalışan tarafından hareketsiz halde bulundu. İlk belirlemelere göre talihsiz gencin öldüğü öğrenildi.

YATAĞINDA HAREKETSİZ HALDE BULUNDU

Olay, Sapanca ilçesi Ünlüce Mahallesinde bulunan bir konaklama tesisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tesiste konaklayan 22 yaşındaki M.Y., işletme çalışanı tarafından yatağında hareketeiz bir şekilde bulundu. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekiplerince gerçekleştirilen kontrollerde genç kadının hayatını kaybettiği belirlendi.



KOLUNDA SERUMLA BULUNDU

Hayatını kaybeden kadının tesise tek başına geldiği ve odasında bulunduğu yatakta kolunda serum takılı vaziyette bulunduğu öğrenildi. Jandarma ekiplerince geniş çaplı soruşturma başlatılırken, gencin cansız bedeni kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsünde bulunan otopsi merkezine götürüldü.

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