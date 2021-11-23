Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da gün içerisinde etkili olan sağanak yağış akşam üzeri etkisini artırarak devam etti. Megakentte mesai saatinin bitimiyle birlikte evlerine gitmek için yola çıkan vatandaşlar, trafikte kaldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritası'na göre saat 18.27 itibarıyla kentteki trafik yoğunluğu yüzde 87 olarak ölçüldü.

İŞTE SON DURUM

D-100 kara yolu, TEM Otoyolu ile bağlantı yolları, ana arterler ve caddelerde trafik yoğunluğu oluştu.

Esenyurt ve Beylikdüzü'nde yağış etkili olurken, D-100 Haramidere mevkisi Avcılar istikameti yan yolda araçlar yavaş ilerliyor. D-100 kara yolunda Bahçelievler'den başlayan trafik, Edirnekapı, Okmeydanı, Mecidiyeköy'de devam ederek 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar sürüyor. Yolun Edirne istikametinde ise trafiğin 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden başlayarak Beylikdüzü'ne kadar akıcı seyrettiği, bazı yerlerde ise durma noktasında olduğu gözlendi.

TEM Otoyolu'nda da Gaziosmanpaşa Seyrantepe mevkisi, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Bağcılar Esenyurt arasında trafik ağır ilerlerken, Eminönü'nden Ortaköy'e kadar olan sahil yolunda da yoğunluk oluştu.

Kentin Anadolu Yakası'nda da TEM Otoyolu'nda Kavacık Ataşehir arasında, D-100'de ise Kadıköy Maltepe arasında trafik çift taraflı yavaş ilerliyor.

Anadolu-Avrupa yönünde trafik yoğunluğunun TEM Ümraniye sapağına kadar uzandığı görüldü.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde çift yönlü trafik yoğunluğu yaşanırken, otobüs seferlerinde de kısmi gecikmeler oluştu.

Öte yandan, İstanbul Boğazı'nda da kısmi olarak sis ve pus etkili oluyor.



İstanbul’da ‘yağmur trafiği’ İstanbul’da etkili olan yağışın ardından kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 76’lara çıktı.

Meteoroloji'den İstanbul'a 'sarı kod'lu uyarı: Birçok ilde yağış başladı (23 Kasım 2021 hava durumu) Meteoroloji'den birçok il için 'sarı kod'lu uyarı geldi, çoğu kentte sağanak başladı. 23 Kasım 2021 hava durumu raporuna göre; İstanbul dahil olmak üzere Marmara, Ege, Karadeniz'in bir kısmı ile Mersin, Adana ve Yozgat çevrelerinde yer yer gök gürültülü olmak üzere sağanak yağış bekleniyor.