Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, emekli astsubay O.S. hakkında örgüte üye olduğu iddiasıyla yakalama kararı verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, zanlıyı Zafer Mahallesi'ndeki adresinde gözaltına aldı.
Emniyette işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.S. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
İzmir merkezli FETÖ operasyonu: 76 şüpheli yakalandı İzmir merkezli 21 ilde düzenlenen operasyonda, FETÖ'yle bağlantılı olduğu belirlenen, 15'i muvazzaf ve 32'si eski asker olan 112 şüpheliden 76'sı yakalanarak gözaltına alındı.
FETÖ ve DEAŞ mensubu 3 kişi sınırda yakalandı Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışan 5 şahıs ile Suriye’den ülkemize girmeye çalışan 2 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan ikisinin FETÖ birinin ise DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.