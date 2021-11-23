Samsun'un Tekkeköy ilçesi Şabanoğlu Mahallesi'nde bulunan bir fabrikada meydana geldi.
Kalıp ustası 1 çocuk babası Recep İpek (47) işyerinin çatı oluklarını temizlemek üzere çıktığı çatıdan düştü. Yaklaşık 7 metre yükseklikten düşen Recep Işık olay yerinde hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Uşak'ta tekstil fabrikasında yangın çıktı: Yangına müdahale ediliyor Uşak'ta bulunan bir tekstil fabrikasında çıkan yangına itfiye ekiplerince müdahalede bulunuluyor.
Bursa Organize Sanayi Bölgesi'nde korkutan fabrika yangını Bursa Organize Sanayi Bölgesi'nde elektronik kapı üreten bir fabrikada çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı.