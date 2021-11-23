Türkiye Gazetesi

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Datça açıklarında farklı zamanlarda, lastik botlar ve can sallarında düzensiz göçmenler olduğu bilgileri üzerine bölgeye hareket etti.

58 GÖÇMEN KURTARILDI

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik botlar ve can sallarındaki 58 düzensiz göçmen, sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Bir otelde 15 göçmen yakalandı Van'ın İpekyolu ilçesinde bir otelde 15 düzensiz göçmen yakalandı, bir şüpheli tutuklandı.

Yunanistan göçmen botunu batırmak için ateş açtı Milli Savunma Bakanı Yunan Sahil Güvenlik personelinin göçmenlere silah doğrulttuğu ve Türk kara sularına ittiği görüntüleri paylaştı.

AB topraklarına geçmek isteyen göçmenler geri itiliyor Belarus’un Avrupa Birliği (AB) ile olan sınırından Avrupa’ya göç arayışındaki kişilerin Polonya, Litvanya ve Letonya sınırlarına geçiş çabaları sürerken, bu devletlerin güvenlik güçlerinin, söz konusu grupları geri ittiği bildirildi.