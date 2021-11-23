Ali Karayiğit idaresindeki otomobil, Kahta- Siverek kara yolu Narince köyü girişinde Şükrü Orhan idaresindekitraktör ile çarpıştı.
Otomobil sürücüsü ile araçta bulunan Remziye Karayiğit yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Tekirdağ’da işçi servisi ile otomobil çarpıştı: 2 ölü 15 yaralı Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde yağış nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçen otomobil işçi servisine çarptı. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken 15 kişi yaralandı.
Otomobilin çarptığı genç kız hayatını kaybetti Denizli’nin Pamukkale ilçesinde, otomobilin çarptığı 18 yaşındaki Hatice Bilaloğlu, kaldırıldığı hastanede iki sonra yaşamını yitirdi.