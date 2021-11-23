Türkiye Gazetesi

Saat 18.30 sıralarında Büyükçekmece Ankara Caddesi’nde 3 katlı bir binanın bahçesindeki toprak zeminde çökme yaşandı. İhbar üzerine, ekipler olay yerine sevk edildi. Yapılan incelemelerde, daha önce fosseptik çukuru olarak kullanılan zeminin üzerinde bulunan toprakta, yağışın da etkisiyle çökmenin yaşandığı anlaşıldı. Büyükçekmece Belediyesine bağlı ekipler, binanın tahliyesine gerek olmadığına karar verirken, açılan fosseptik çukurunun ise yarın ekipler tarafından doldurulacağı öğrenildi. Yaşanan olayda herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın olmadığı bildirildi.

BİNA TEMELİNDE SORUN YOKMUŞ

Bina bahçesindeki yaşanan çökme sırasında çok korktuklarını ifade eden Mine Çakıroğlu, “Akşamüzeri bahçenin bu kısmında bir tomruk oluştu. Komple aşağı çöktü o yer. Altında bir boşluk oldu. Bina çökecek sandık. Korktuk. Komşular hep aşağı indi. Yetkililer geldi. Bina temelinde bir sorun yokmuş. Yağmur dolayısıyla bu tomruğun boşalmasıyla oluşmuş. Polis, itfaiye, zabıta ve fen işleri müdürlüğünden ekipler de geldi. Bize haber verdiler. Binada tahliye olmayacak” dedi.

Otoparka da çöktüler! Stokçuların yeni adresi dev siteler Mafyatik site yöneticileri kat maliklerinin otopark yerlerini stokçu galericilere sattığı ortaya çıktı. Site sakinleri olayı mahkemeye taşıyınca yöneticiler tarafından darbedildi. Mağdur Ayhan Koç “Ev sahiplerinin kendi otoparkları bile gasbedildi. Yeter artık” dedi.

Malatya'da bina çöktü: 13 kişi kurtarıldı Malatya’da henüz belirleyemeyen bir nedenle bina çöktü. Kısa sürede arama kurtarma çalışmaları başlatılırken, enkazın altından 13 kişinin yaralı olarak çıkarıldığı öğrenildi. Valilik hastaneye kaldırılan yaralılardan 8'inin taburcu edildiğini, müdahalesi sürenlerin ise hayati tehlikesinin bulunmadığını bildirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı'nı arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ise herhangi bir kayıp bilgisinin ulaşmadığını açıkladı.