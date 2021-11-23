Türkiye Gazetesi

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 41 düzensiz göçmen kurtarıldı.

İkinci olayda ise Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 50 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Kurtarılan düzensiz göçmenler karaya çıkarılarak önce insani yardım yapıldı daha sonra ise işlemleri gerçekleştirildi.

Yunan Sahil Güvenliği 58 göçmeni Türk karasularına itti Muğla'nın Datça ilçesinde, Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik botlar ve can sallarındaki 58 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Bir otelde 15 göçmen yakalandı Van'ın İpekyolu ilçesinde bir otelde 15 düzensiz göçmen yakalandı, bir şüpheli tutuklandı.