Türkiye Gazetesi

Adana'nın Yumurtalık ilçesine bağlı Asmalı ve Gölovası mahallelerindeki hayvanlarda "mavi dil hastalığı" tespit edildi. Hastalığın bulaşıcı olması nedeniyle bölge karantinaya alındı. Mahallelerin 10 kilometre çevresinde hayvan giriş çıkışları yasaklandı. Ayrıca aşı uygulaması başlatıldı.

SİNEKLER YAYIYOR

Yumurtalık Kaymakamlığı, hastalığın, sinekler tarafından yayılan bulaşıcı bir hayvan hastalığı olduğunu, bu sebeple mahallelerde ilaçlama yapıldığını açıkladı. Bölgedeki hayvan sahipleri de hastalık hakkında bilgilendirildi.





Edirne'de 'mavi dil hastalığı' alarmı! 8 köy karantinada Edirne'de küçükbaş ve büyükbaş hayvanlarda 'mavi dil hastalığı' tespit edilmesi üzerine hastalığın tespit edildiği köylerde ve çevrelerindeki 10 kilometrelik alan içerisinde bulunan toplam 8 köyde karantina başlatıldı. Köylerden gelen hayvanlar ilçede kurulan hayvan pazarına alınmazken, köylüler aşı telaşına düştü.



Muğla'da "Mavi dil" hastalığı paniği "Mavi dil hastalığı" nedeniyle Milas'ta 56, Yatağan'da 20, Marmaris'te ise 1 köyde karantina uygulaması başlatıldı.