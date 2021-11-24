Türkiye Gazetesi

Adana’nın Yüreğir ilçesine bağlı Atakent Mahallesinde bulunan bir apartmanın bodrum katında meydana gelen olayda ateşli silahla yaralanan genç kadın sürünerek bahçeye çıktı. Balkondan çıkan bir apartman sakini bahçede hareketsiz yatan genç kadını gördü.

KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Durum sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri genç kadının ateşli silahla vurulduğunu tespit etti. Yaralı kadın kaldırıldığı Yüreğir Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden kadının üzerinden kimlik çıkmazken cesedi otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Adana'da otomobil tıra arkadan çarptı: 1 ölü Adana'nın Pozantı ilçesinde tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, oğlu yaralandı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralının tedavisi sürüyor.