Türkiye Gazetesi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri organ nakli yaptırmak isteyen iki yabancı uyruklu kişinin sahte pasaport kullanarak, farklı hastanelerde organ nakli tetkikleri yaptırdıklarını belirledi.

İnceleme başlatan ekipler, organ naklinin yapılacağı özel hastanede operasyon düzenledi.

YABANCI UYRUKLU 3 ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI

Ekipler böbrek alıcısı Singapur uyruklu W.K.W. ve böbrek vericisi Kamboçya uyruklu L.M. ile organ ticaretine aracılık eden Hindistan uyruklu S.G. ve Kamboçya uyruklu N. P.'yi hastanede gözaltına aldı.

4 kişinin yapılan üst aramalarında pasaport ve 5 cep telefonu ele geçirildi.

Şüphelilerin, nakil için 50 bin dolar karşılığında anlaştıkları belirlendi.

4 şüpheli, 'Organ ve Doku Ticareti' ile 'Resmi Belgede Sahtecilik' suçlarından mahkemeye sevk edildi. Tutuklanan zanlılar, cezaevine konuldu.

Esenyurt'ta organ ticareti operasyonu: 1'i İsrailli 4 kişi yakalandı Esenyurt'ta bir hastaneye organ ticareti iddiasıyla düzenlenen operasyonda 1’i İsrailli 4 kişi yakalandı.

Organ ticaretine 4 yıl hapis Adana'da maddi durumu iyi olmayan kişileri böbreklerini para karşılığı hasta kişilere naklettirmeye ikna ederek, sahte belge düzenleyip, haksız kazanç elde ettikleri ileri sürülen 17 sanıktan iki kişiye ''Örgüt Kurma üye olma ve Organ Ticareti Yapmak ve Aracılık Etmek'' suçundan 4 yıl 2'şer yıl hapis cezası verildi.

İstanbul Sofya arası illegal organ ticareti Özel bir hastanedeki organ ticareti önce Bulgar, sonra Türk polisine takıldı. Şebeke çökertilirken bağışçı yurt dışına kaçtı.