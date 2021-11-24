Türkiye Gazetesi

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde Kerpe Mahallesinde bulunan bir sitede meydana gelen olayda site yöneticisi Mustafa Baygül ile sitede bahçıvan olarak çalışan Gazi Dal ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi sonrası cebindeki tabancayı çıkaran Gazi Dal, Baygül’e ateş etti. Kurşunun isabet ettiği Baygül ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Baygül, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gazi Dal ise ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. İfadesi alınan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

“SİLAH TAŞIMAMIN AMACI ÖLDÜRME DEĞİL”

Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesinde devam eden duruşmaya “kasten öldürme” suçundan yargılanan tutuklu sanık Gazi Dal SEGBIS ile katıldı. Son sözleri sorulan sanık Gazi Dal, “Benim silah taşımamın sebebi birini öldürme amacıyla değildir. Her cebinde silah taşıyan insan birini öldürecek diye bir şey yoktur. Ben 20 yıldır yanımda bıçak ve silah bulundururum.” dedi. Mahkeme heyeti, Mustafa Baygül’ü “kasten öldürme” suçu ile hareket eden Gazi Dal’ın suçunun sabit olduğunu belirterek 25 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.

KKTC'de, bahçıvan, yalnız yaşayan İngilizlerin korkulu rüyası oldu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 74 yaşındaki İngiliz kadını odaya kilitleyerek 2 bin Sterlin parayı alıp kaçan bahçıvanın, aynı gün başka bir İngiliz'in evine giderek parasını ve ziynet eşyalarını çaldığı ortaya çıktı.