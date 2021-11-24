Türkiye Gazetesi

Giresun'da bir süredir uzman Dr. Ali Yıldız'a ulaşamayan yakınları durumu polise bildirdi. Olay yerine giderek doktoru kontrol etmek isteyen polisler, talhsiz adamın hayatını kaybettiğini belirledi.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA AÇILDI

Alınan bilgiye göre, Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli uzman Dr. Ali Yıldız'a ulaşamayan yakınları, durumu güvenlik güçlerine bildirdi. Bunun üzerine Bulancak ilçesine bağlı Küçüklü köyündeki eve giden jandarma ekipleri, Yıldız'ın (34) cansız bedenini buldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan İl Sağlık Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Muhammet Bulut, müdürlüğün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, vefat eden Yıldız'a Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sağlık çalışanlarına sabır ve başsağlığı diledi.

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