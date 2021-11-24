Türkiye Gazetesi

Akşam saatlerinde Güzelleştirme Parkı'nda yürüyüşe çıkan 49 yaşındaki Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşı Wei Liu'dan, 22 yaşındaki Mert A.sigara istedi.

Çin uyruklu Wei Liu ise sigara içmediğini söyledi. Bunun üzerine Mert A., Wei Liu'yu bıçakla karın boşluğundan yaraladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Wei Liu, ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

ÇİNLİ ADAM TEHLİKEYLİ ATLATTI

Hastanede ameliyat olan ve yoğun bakım servisinde tedavisi tamamlanan Wei Liu hayati tehlikeyi atlattı ve servise alındı. Polis, Mert A.'yı olaydan hemen sonra yakalayıp gözaltına aldı. Polis merkezinde ifadesi alınan Mert A., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Hırsızlık zanlısı içtiği sigaradan yakalandı Manisa’nın Yunusemre ilçesinde iki evden hırsızlık yapan şüpheli içtiği sigaradan tespit edilerek Kırkağaç’ta yakalandı.

Daha az içiyorlar ama... Kadınlar sigarayı erkeklere göre daha zor bırakıyor Fransa'da yapılan bir araştırmada kadınların, erkeklere oranla daha az sigara içmesine rağmen bırakırken daha fazla zorlandıkları belirtildi.

Ölüm uykusunda yakaladı! İçtiği sigara canından etti Bursa’nın İnegöl ilçesinde apartman dairesinde sigara içen bir kişi, uykuya dalınca yangın çıktı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan kişi, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.