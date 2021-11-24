Türkiye Gazetesi

Bodrum'da, yaşayan 68 yaşındaki Çetin Akıncı, iddiaya göre yaklaşık 5 yıl önce aniden ortadan kayboldu.

Yalnız yaşayan ve bölgede yakını olmayan Akıncı’nın ortadan kaybolması, mahallede pek hissedilmedi.

KARDEŞİ KAYIP BAŞVURUSUNDA BULUNDU

Akıncı’nın Avrupa’da yaşamını sürdüren kardeşi, ağabeyinden yıllarca haber alamayınca kayıp başvurusunda bulundu.

Jandarma ekipleri eşliğinde evin kapısı açılırken, kapı kilidinin uzun süre kullanılmamasından dolayı paslandığı için güçlükle açıldığı bildirildi.

KAYIP SANILAN ADAMIN ÇÜRÜMÜŞ İSKELERİ EVDE BULUNDU

Evin içine girildiğinde Akıncı’nın deri ve kemik haldeki cesedi ile karşılaşıldı.

Jandarma ve savcı tarafından evde detaylı inceleme yapıldı. Çetin Akıncı’nın cesedi, Bodrum Devlet Hastanesi’nde yapılan ön otopsinin ardından Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Avrupa’da yaşayan kardeşi dışında kimsesi olmadığı öğrenilen Akıncı’nın geçirdiği rahatsızlık sonucu öldüğü sanılıyor.

Öte yandan kimi mahalle sakinleri, Çetin Akıncı’yı yaklaşık 5 yıldır görmediklerini dile getirdi.

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