Türkiye Gazetesi

Kocaeli'nin Gebzei ilçesine bağlı Sultan Orhan Mahallesinde meydana gelen olaydaicra kararını gerçekleştirmek için icra memurları ile Y.Y. isimli şahsın evine gelen 26 yaşındaki avukat Ersin Arslan'ın Y.Y. isimli şahsın tabancasından çıkan kurşunla yaralandı. Saldırgan olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken yaralı avıkat ise Gebze'de bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Ersin Arslan hayatını kaybederken Y.Y. polis ekiplerince gözaltına alındı. İfadesi alınan Y.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"BENİM YUVAM YIKILDI"

Gebze 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden görüşmede savunması alınan Y.Y. "Benim yuvam yıkıldı. Kasıtlı olarak yaptığım bir şey yok. 2012 yılında benim yakından uzaktan bağlantım olmayan bir borçtan dolayı 2020-2021 yılına kadar icralar geldi. Ben günübirlik işlerde çalışırım ve evde yoktum. Olay gün eşim aradı. İcra memuru ve 2 avukatın geldiğini söyledi. Eve gittiğimde, bana borcum olduğunu söylediler. Kime borcum olduğunu sordum. Benim firmam adına kaşe basarak borçla karşı karşıya kaldığımı öğrendim. Gelen kişiler 17 bin TL borcum olduğunu söylediler. Mallarımı haczetmeye kalktılar. O gün 4 bin TL vererek konuyu kapattık. Daha sonra tekrardan geldiklerinde tekrardan eşyaları almaya kalktılar.

"EKMEĞİME TECAVÜZ EDİYORSUNUZ"

Ben onlara ‘benim şerefim namusun sizi hiç mi ilgilendirmiyor’ dedim. Onlar da ‘bu bizim mesleğimiz, gittiğimiz icralarda bu şekilde para kazanıyoruz’ dedi. ‘Şu anda ekmeğime tecavüz ediyorsunuz’ dedim. Avukatta ‘doğru tecavüz benim işim’ dedi. Ben de belimden silahı çekip korkutma amacı ile bir el ateş ettim. Benim öldürme amacım yoktu. Hedef alarak ateş etmedim. Öyle bir niyetim olaydı yanındaki avukatı da vururdum. Kaç el ateş ettiğimi bilmiyorum. Daha sonra polis ve ambulansı aradım" dedi.

"KARADENİZLİ OLDUĞUMUZ İÇİN SİLAH SEVERİZ"



Mahkeme başkanının neden silah taşıyorsun sorusuna, "Biz Karadenizli olduğumuz için üzerimizde silah olur, silahı severiz. Ben kendimi bildim bileli 15-20 yıldır silah taşırım" diye konuştu. Cumhuriyet savcısı, sanık Y.Y.’nin "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme" suçundan indirim uygulanmaksızın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasına mütalaa verdi. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.



