Türkiye Gazetesi

Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri, TRT Genel Müdürlüğü önünde bir süredir yol yapım çalışmaları yürütüyordu. Bu çalışmalar sırasında TRT'nin iletişimi sağlayan fiber kablo sistemi büyük zarara uğratıldı.

Konuya ilişkin açıklama yapan TRT bir basın bülteni yayınladı;

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin TRT Genel Müdürlüğü önünde bir süredir yürüttüğü yol yapım çalışmaları sırasında Kurumumuzun iletişimini sağlayan fiber kablo sistemi büyük zarar görmüştür.

Çalışmaları yürüten ekiplerin dikkatsizliği sonucu yaşanan bu durum nedeniyle TV, radyo ve internet tabanlı yayınlarımızda kesintiler yaşanmaktadır.

TRT yayınlarında kesintilere neden olan sorunun çözümü için Türk Telekom Kurumu yeni bir hat döşeme çalışmasına hızlıca başlamıştır.

Bizim dışımızda gelişen yayın kesintileri nedeniyle izleyici, dinleyici ve takipçilerimizden özür dileriz.