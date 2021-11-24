Türkiye Gazetesi

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

HAKKINDA 16 YILDAN FAZLA HAPİS CEZASI VAR

Polis ekipleri, hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan 16 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve "tehdit" ile "basit yaralama" suçlarından da aranan 3 yıldır firari olan Erdal E'nin Yavuzlar Mahallesi'nde saklandığını tespit etti.



GİZLİ BÖLMEDEN ÇIKTIĞI ÇATIDA YAKAYI ELE VERDİ

Adrese düzenlenen operasyonda firari hükümlü saklandığı müstakil evin gizli bölmesinden çıktığı çatıda yakalandı. Özel bölmeden çatıya giren polis, Erdal E.'yi yakaladı. Gözaltına alınan firari emniyetteki işlemlerinin ardından Bünyan Kapalı Cezaevine teslim edildi.



Cezaevi firarisi hasta ziyaretine gidince yakayı ele verdi Manisa'da cinayet zanlısı cezaevi firarisi hasta ziyaretine gittiği hastanede yakayı ele verdi.



Jandarma kıyafeti giyip ev soyan hırsız cezaevi firarisi çıktı İzmir’in Ödemiş ilçesinde jandarma kıyafeti girerek eve hırsızlık yapmak için giren şüphelinin, cezaevi firarisi olduğu ortaya çıktı.