Türkiye Gazetesi

Hortum Doğu Akdeniz’de Mersin’in Aydıncık ilçesi Yenikaş Mahallesi Sarıyer mevkisinde kıyıya yakın bir noktada çıktı. Akşam saatlerinde çıkan hortum kuvvetli rüzgarın da etkisi ile dakikalarca devam etti.

KARAYA ULAŞMASIYLA ETKİSİNİ YİTİRDİ

Kısa süreli endişe veren hortum karaya ulaşmasıyla etkisini yitirdi.

O anlar cep telefonu ile kaydedildi. Görüntülerde ise deniz üzerinde beliren hortumun zaman zaman sağanak yağış ve gök gürültüsü eşliğinde kıyıya kadar ulaştığı görüldü.

İtalya'da hortum: Can kaybı var İtalya'nın Sicilya Adasında gerçekleşen hortumda 1 kişi hayatını kaybetti.

Silifke'de hortum tekneleri batırdı, ağaçları kökünden söktü, çatıları uçurdu Mersin'in Silifke ilçesinde medyana gelen hortum balıkçı teknelerini batırdı, evlerin çatısını uçup ağaçları kökünden söktü.