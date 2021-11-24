Türkiye Gazetesi

Nevşehir'de oturan 24 yaşındaki İlayda A, geçtiğimiz günlerde özel bir hastanede sezaryen ile bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Taze anne, bir gün hastanede yatttıktan sonra taburcu edildi. Evine giden genç kadın, karnındaki şiddetli ağrılar sonrası doğumunu yaptıran doktor ile görüştü. İddiaya göre yapılan tahliller sonucu kadının vücudunda sargı bezi unutulduğu ve bundan kaynaklı kana iltihap karıştığı belirlendi. İlayda A'nın karnındaki bez, başka bir doktor tarafından gerçekleştirilen operasyon sonrası alındı.

BEBEĞİNİ EMZİREMİYOR

Ameliyatın ardından kendisine verilen antibiyotik sebebiyle 1 haftalık bebeğini emziremediğini belirten İlayda A, yaşadıkları yüzünden psikolojisinin bozulduğunu, hem doktor hem de hastaneden şikayetçi olacağını söyledi.

DOKTOR: İDDİALAR DOĞRU DEĞİL

Suçlamaların hedefindeki Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Cem Işıktaş, iddialara şöyle cevap verdi: Olayda adı geçen hastaya sezaryen ile doğum yaptırıldı. Bu arada kanamasını önleme amacıyla kendisinin de alabileceği küçük bir tampon uygulandı. Hastaya da bunun bilgisi ameliyathanede verildi. Daha sonra hasta ikinci defa hastanemize müracaat etti. O gün ben şehir dışında olduğum için hastaya diğer nöbetçi doktor arkadaşım müdahale etti. Hastaya ikinci gelişinde kesinlikle cerrahi bir müdahale yapılmadı. Hastanemize başvurduğunda hayatını tehdit edecek herhangi bir enfeksiyon kesinlikle yoktur. Hasta gözlem amacıyla hastanede yatırılmıştır. Herhangi bir problem olmadığı görülerek taburcu edilmiştir. Bu olayda bahsi geçen batın bölgesinde gazlı bez unutulması olayı kesinlikle doğru değildir. Hastada hayatı tehdit edici bir enfeksiyon kesinlikle oluşmamıştır. Bütün tahlil sonuçları hastanemizde mevcuttur. Olayı kamuoyunun takdirine bırakıyorum.

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