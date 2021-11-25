Türkiye Gazetesi

Daday ilçesine bağlı Demirce köyünde İbrahim Tenbel idaresindeki araç, seyir halinde iken henüz bilinmeyen nedenle alev alev yanmaya başladı. Yangını fark eden sürücü İbrahim Tenbel, araçtan hızla inerek, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.

Yangın yerine hızlı bir şekilde giden itfaiye ekipleri, yanan araca müdahale etti. Uzun uğraşlar sonucunda söndürülebilen yangında araçtan geriye demir yığını kaldı.

İtfaiye ekipleri, olası durumlara karşı aracı kontrol etti.

Jandarma ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu.

Tek katlı ev alev alev yandı Karabük’ün Eskipazar ilçesinde tek katlı ahşap ev çıkan yangında kül oldu.

Park halindeki otomobil alev alev yandı Nevşehir'de park halindeyken yanan otomobil, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.