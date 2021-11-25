Türkiye Gazetesi

Önemli gün ve haftalarda farkındalık oluşturmak için ışıklandırılan Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü, bu akşam ''Radyasyon Onkolojisi Farkındalık Ayı" çerçevesinde turuncu renge büründü.

Radyasyon onkolojisi açısından tarihi önemi olan X-ışınlarının keşfi ile Marie Curie'nin doğum tarihlerinin buluştuğu kasım ayı, "Radyasyon Onkolojisi Farkındalık Ayı" olarak kabul ediliyor.



FSM Köprüsü alzaymır hastalığına dikkat çekmek için ışıklandırıldı Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü, Dünya Alzaymır Günü'ne dikkati çekmek için mor renkle ışıklandırıldı.



FSM Köprüsü mor ışıkla aydınlatılacak Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, 21 Eylül Dünya Alzaymır Günü'nde hastalığın farkındalık rengi olan mor ışıkla aydınlatılacak.