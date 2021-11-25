Kayapınar ilçesi Laleş Caddesi üzerinde otomobil, karanlıkta kavşağı görmeyerek taklalar atarak durabildi. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralıya olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.
Polis ekipleri yolda kontrolü geçişi sağlarken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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