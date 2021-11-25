Türkiye Gazetesi

Kentte dün gece başlayan ve bugün gün boyu devam eden yağmur yağışı yüksek kesimlerde yerini kar yağışını bıraktı. Yağışla birlikte hava sıcaklığının da düştüğü kentte akşam saatlerinde kent merkezinde sıcaklıklar 5 dereceye kadar düşerken yüksek kesimlerde ise sıcaklıklar ise 0 derecelere kadar düştü.

Emirdağ ilçesinin 2 bin 300 rakımlı Yellibel yaylasında ise sıcaklık değerleri 0’ın altına düşünce bölgeye mevsiminin ilk karı yağdı. Kar yağışını görenler vatandaşlar cep telefonlarına sarılarak kar yağışını görüntüledi.

Görüntülerde kar tutan bölgede kar kalınlığının 2-3 santimetre civarında olması ise dikkatlerden kaçmadı. Bölgede ayrıca tipide olduğu öğrenildi