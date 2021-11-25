Türkiye Gazetesi

Doğuştan bedensel engelli Derya Mercan (41), iki senelik yardımcılık tecrübesinden sonra yeni eğitim öğretim yılında Ankara’daki Güldal Ortaokulunun müdiresi olarak görevlendirildi. Akülü arabasıyla okula gelen müdüre, idari işlerinin yanı sıra teneffüs saatlerinde öğrencileriyle de yakından ilgileniyor, yüreğindeki eğitim aşkıyla engellere aldırış etmeden gelecek nesilleri yetiştiriyor.

GENÇ MESLEKTAŞLARINA ÖRNEK OLUYOR

On üç yıllık meslek hayatında gösterdiği performans ve katıldığı yarışmalarla birçok ödül alan öğretmen, azmi ile genç meslektaşlarına örnek oluyor. Dün öğrencileri tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlanan ve duygusal anlar yaşayan Mercan, şöyle diyor: İnsanların fiziki engellerinin düşünme yeteneklerini etkilediğine inanmıyorum. Ben her zaman talebelerime iyi örnek olacağımı düşünüyorum.

Şehit öğretmen Aybüke’nin babası: Aybüke’nin olmadığı 5’inci Öğretmenler Günü’nü kutladık Terör örgütü PKK’nın şehit ettiği öğretmen Aybüke Yalçın’ın babası Sadık Yalçın “Bana söylemiş olduğu bir söz bizi derinden etkiledi ve hep beraber gittik. ‘Babacığım, bayrağımızın dalgalandığı her yer vatanımızdır. Bizler gitmezsek oraya kimler gidecek?’

Talihsiz öğretmen, "Öğretmen Günü"nde öldü Trabzon'da öğretmenlik yapan 60 yaşındaki kadın, öğretmenler gününde kalp krizi geçirip hayatını kaybetti.