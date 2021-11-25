Türkiye Gazetesi

Mardin’in Midyat ilçesinde yaşayan 3 çocuk babası Hasan Nas (46), bir hafta önce akşam yemeği yediği sırada yemek borusuna yabancı cisim kaçması sonrası hastaneye kaldırıldı. Durumu ciddileşen Nas, ilk olarak yoğun bakıma alındı.

Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Zeynel Doğan tarafından yapılan anestezili endoskopide yemek borusunda bir kemik olduğu ve kemiğin yemek borusunu deldiği saptandı. Nas, kemiğin yemek borusunda hasar oluşturması ve riskli olması nedeniyle göğüs cerrahisi bölümüne alınrak aDoç. Dr. Tayfun Kermenli ve ekibi tarafından özofagoskopi (boru sistemiyle) kemiğin çıkarılması ile ameliyata alınarak yemek borusundaki hasar onarıldı. Üç hekimin müdahalesi sonrası sağlığına kavuşan Nas, en son turp yedikten sonra kendini hastanede bulduğunu söyledi.

"SANKİ DİKEN BATIYORDU"

Yaşadığı talihsiz olayı anlatan Hasan Nas, "Akşam yemeği yerken boğazıma bir şey kaçtı ama neyin kaçtığını bilmiyordum. Birden bire böyle oldu. Daha sonra acile gittim, müdahale ettiler. Orada yemek borumda bir cisim olduğunu tespit ettiler. Ondan sonrasında ise kendimi bu hastanede buldum. Akşam yemeğinde güveç yemeği ve turp vardı. Turp yerken boğazımda bir cisim tıkalı kaldı. O anda ne olduğunu bilmedim. Göğsümde yanma oluyordu. Bir şey yuttuğum zaman sanki diken batıyordu. Şu anda çok iyi ve rahatım. Eskisi gibi yiyip içebiliyorum" dedi.

46 yaşındaki adamı ölümün eşiğin getiren minik kemik parçası 3 hekimin müdahalesi sonucu çıkarıldı.

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