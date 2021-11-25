Türkiye Gazetesi

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde Veziri caddesinde meydana gelen olayda evlerinden işe gitmek için çıkan 16 yaşındaki Ayşenaz ve aynı mahallede oturan arkadaşı Gamze ile buluşarak birlikte gezmeye başladı. İddiaya göre genç kızlar sosyal medya hesaplarında Kestel’de olduklarına dair bir paylaşım yaptı. Kestel paylaşımından sonra telefonlarına ulaşılamayan gençlerin aileleri kızlarından haber alamayınca durumu polise bildirdi.

4 GÜN SONRA ORTAYA ÇIKTILAR

Polis ekipleri tarafından her yerde aranan iki genç kız 4 gün sonra Bursa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından sabah saatlerinde bulundu. İki genç kız emniyete götürülürken endişeli ailelere haber verildi. Ayşenaz ve arkadaşı Gamze ifadeleri alındıktan sonra ailelerine teslim edildi.

Bir ilçe evden ayrılıp kayıplara karışan genci arıyor Kars'ın Digor ilçesinde evden ayrılan ve kendisinden bir daha haber alınamayan genç için arama çalışması başlatıldı. Köy ve çevresinde başlatılan çalışmalarda herhangi bir ize rastlamayan ekiplerin arazideki arama çalışması devam ediyor.