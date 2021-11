Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz Eylül ayında yanına iki çocuğunu da alarak komşularına misafirliğe giden Naciye Kulaoğlu'na, yolun karşısına geçmeye çalışırken S.K. idaresindeki otomobil çarptı.

Yaşanan kazada Naciye Kulaoğlu, olay yerinde hayatını kaybederken eşi İlhan Kulaoğlu, kazada kusurlu gördüğü sürücü S.K.’den şikayetçi oldu.

Şikayet üzerine başlatılan soruşturmaya bilirkişi atandı. Bilirkişi raporunda yaya Naciye Kulaoğlu ile sürücü S.K., yüzde 50 kusurlu sayılırken, bilirkişi raporu Adli Tıp Kurumuna da gönderildi.

BİLİRKİŞİ YÜZDE 50, ADLİ TIP YÜZDE 100 KUSURLU DEDİ

Adli Tıp, yaptığı incelemede akşam vakti yaşanan kazada koyu renk elbise giyerek yolun karşısına geçmeye çalışan Naciye Kulaoğlu’nu yüzde 100 kusurlu buldu.

Adli Tıp raporunu okuduğunda büyük şaşkınlık ve üzüntü yaşayan İlhan Kulaoğlu, kararın vicdanları derinden yaralayacağını belirterek, mahkemenin görülmesini talep etti.

“Araç vurduktan sonra eşim 15 metre savruluyor”

Araç vurduktan sonra eşinin 15 metre savrulduğunu aracın ise bir hayli uzakta durabildiğini söyleyen İlhan Kulaoğlu, “Yoldan karşıya geçerken çocuklarla beraber, çocuklar önünde kendisi arkada birer adım arayla yürüyor. Eşimin, yoldan çıkmasına bir adım kala araç vuruyor. Vurma şiddeti o kadar hızlı ki en az 15 metre eşimi savuruyor. Araç kendisi de olay yerinde duramayıp bir hayli ileride durabiliyor hızlı olduğu için. Bunu birebir gören şahitler var.” dedi.

TEK DERDİMİZ ADALET

Adli Tıp Kurumunun eşinin koyu renkli elbise giyerek yola çıktığı gerekçesiyle yüzde 100 kusurlu bulduğunu anlatan İlhan Kulaoğlu, “Bizim buradaki derdimiz sadece adalet başka hiçbir şey değil. Adli Tıp beyanında eşim koyu renkli elbise giyerek çıktığı için yüzde 100 kusurlu bulunuyor. Şimdi her sokağa çıkan koyu renkli elbise giydiği için suçludur diye bir kanun nizam yok, böyle bir kural yok. Burada bizim derdimiz Adli Tıp Kurumu, bilirkişinin verdiği raporu hiçbir şekilde incelemediğini düşünüyorum. Bilirkişi Raporunda yüzde 50, yüzde 50 kusurlu bulunuyor her iki taraf. Kazayı gören 5 şahit var, şahitler dinlenilmedi. Işıklandırma yoktur diyor ama aydınlatma lambaları var her iki tarafta da. Araçta zaten ışığını yakmıyor. Eşim ve çocuklarım, tam yanlarına gelene kadar aracı fark edemiyorlar.Adli Tıp'ın kararı vicdanları sızlatan bir karar olmuş. Jandarma raporunda deniliyor ki olay alacakaranlıkta oluyor. Alacakaranlık tam olarak havanın kararmadığını gösteriyor. Burada Adli Tıp Kurumunun vermiş olduğu karar ne jandarma raporlarını ne de bilirkişi raporlarını tamamen okumadan verilmiş bir karardan ibarettir, başka hiçbir şey değildir. Tek gerekçeleri koyu renkli elbise giyip yola çıkması. Bizim vicdanımızı sızlatan tek konu budur” diye konuştu.

“MAHKEME GÖRÜLMEDEN DAVANIN KAPANMASINI İSTEMİYORUZ”

Kendilerinin mahkeme görülmeden davanın kapanmasını istemediklerini belirten Kulaoğlu, şöyle konuştu:

“Burada bir insan hayatı var, ölen kişi var, yıkılan bir yuva var. İki tane yetim kalan çocuk var. Sayın Cumhurbaşkanımız, hakim ve savcılara karşı yaptığı konuşmasında diyor ki ‘ben kanundan bahsetmiyorum, ben haktan, hukuktan adaletten bahsediyorum. Siz burada hakkı arayacaksınız, hukuku arayacaksınız, adaleti arayacaksınız.’ Böyle bir olay kendi kızının başına gelmiş olsa orada bu olayı nasıl değerlendirirsin? Kanunlara mı bakacaksın? Yoksa böyle bir hak olur mu böyle bir adalet olur mu buna bakacaksın. Sayın Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi bazı kararları verirken hakimler olsun, savcılar olsun, Adli Tıp Kurumundaki yetkililer olsun ilk önce vicdanlarını göz önünde bulundursunlar. O kazada ölen kişi yakını, akrabası, kızı, eşi ya da dostu herhangi bir akrabası olabilir. Öyle bir durum olduğunda da aynı kararı verebilecek mi ilk önce bunu göz önüne alsınlar. Adalet yerini bulsun istiyoruz, başka bir şey istemiyoruz.”

