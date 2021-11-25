Türkiye Gazetesi

Aziziye Mahallesinde bulunan bir siteye döner siparişi getiren kurye, siparişi teslim etmesinin ardından arkadaşı ile birlikte binadan ayrılmak istedi.

Bu esnada apartman sakinlerinden F. B. ile kurye arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Çıkan sözlü tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kurye, cebinden çıkarttığı bıçağı F. B.’nin bacağına saplayarak olay yerinden kaçtı.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan F. B., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

KURYE VE ARKADAŞI YAKALANDI

Olay yerinden kaçan kurye ve arkadaşı, saklandıkları yerde yakalanarak gözaltına alındı.

Şahıslar emniyette yapılacak ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Olay ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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