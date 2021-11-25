Türkiye Gazetesi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum;

"Böylesi özel bir günde, bir taraftan kaybettiğimiz canların hüznünü yaşarken, diğer taraftan depremzede kardeşlerimizi yeni yuvalarına kavuşturmanın heyecanını yaşıyoruz.

Hüzünlüyüz! Geçtiğimiz yıl İzmir’de yaşadığımız depremde kaybettiğimiz 117 kardeşimizin hatıralarını yâd ediyoruz. Yitirdiğimiz canların acısı yüreğimizde hala taze. Ben, deprem nedeniyle kaybettiğimiz tüm vatandaşlarımıza, bir kez daha Allah’tan rahmet, milletimize baş sağlığı diliyorum.

Heyecanlıyız! 26 Kasım’da, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle; inşaatlarını tamamladığımız 596 konut ile 145 dükkânın anahtarlarını İzmirli kardeşlerimize teslim edeceğiz.

Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, depremin yaşandığı ilk andan itibaren devletimizin tüm imkânlarını seferber ettik.

İzmirli kardeşlerimizin elini hiçbir zaman bırakmadık. Yaralarını sarmak için var gücümüzle çalıştık.

Tıpkı Kartal’da, Kâğıthane’de, Elazığ’da, Malatya’da, Giresun Dereli’de ve tüm afet bölgelerinde olduğu gibi İzmir’de de konutlarımızın inşaatlarını hızlı bir şekilde başlattık.

Bugün, İzmir tarihinin en büyük kentsel dönüşüm, deprem dönüşüm çalışmalarını yürütüyoruz.

İzmir Bayraklı’da yerinde ve rezerv alanda toplam 5.074 konut ve 353 dükkân yapıyoruz.

Bayraklı’da inşa ettiğimiz 1.391 konut ve 302 dükkândan yapımını tamamladıklarımızı vatandaşlarımıza teslim ediyoruz. Geri kalan konutları ve dükkânları da en kısa sürede tamamlayacak ve vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Bayraklı’da rezerv alanda inşa ettiğimiz 3.649 konut ve 51 dükkânı da aynı hızla tamamlayacağız.

19 yıl boyunca milletimizin ne derdi olduysa yanında olduk. Yaşanılan her felakette, her sıkıntıda milletimizin yanına koştuk. İnşallah bundan sonra da, her daim, milletimizin yanında olacağız. Ben böylesi özel bir günde, İzmirli kardeşlerimizin heyecanını paylaşmak üzere tüm vatandaşlarımızı anahtar teslim törenine davet etmek istiyorum.

İzmirli vatandaşlarımıza yeni yuvalarının hayırlı olmasını diliyorum."