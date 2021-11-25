Türkiye Gazetesi

Güzelyurt Mahallesi’nde taksimetreye itiraz eden yolcu ile taksici arasında tartışma çıktı.

Yolcu, arabanın kontak anahtarını alarak taksiciyle kavga etmeye başladı.

YOLCU SOPALARLA DÖVÜLDÜ

Taksicinin arkadaşlarına haber vermesiyle olay yerine çok sayıda taksici geldi. Kontak anahtarını vermek istemeyen yolcu, bir grup taksici tarafından sokak ortasında sopalarla dövüldü.

"HAKSIZSAM YİNE DÖVÜN"

Çevredeki vatandaşların olaya müdahale etmesiyle olay son bulurken yolcu, ‘Haksızsam yine dövün, ama önce bir dinleyin’ diyerek yine kontak anahtarını vermemekte direndi. Bir süre sonra yolcunun anahtarı vermesiyle olay son bulurken, yaşanan o anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

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