Türkiye Gazetesi

Kadıköy'de metroda tartıştığı kadına bıçak çeken E.Y. ‘silahla tehdit’, ‘basit yaralamaya teşebbüs’, ‘halk arasında korku ve panik oluşturma amacıyla tehdit’ suçlarından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

20 farklı suçtan kaydı olan E. Y.’nin emniyette polise verdiği ifadeler de ortaya çıktı.

BIÇAĞI BİLEYLETMEK İÇİN ALMIŞ

Dün akşam meydana gelen saldırının ardından yakalanarak gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan E. Y.,Maltepe’den Ataşehir’e bıçak biletmek gittiğini bu nedenle de Maltepe’de metroya bindiğini söyledi. Metroda maskesi yarım kapalı olan bir kadını 'koronavirüs var, maskenizi takın' diye uyardığını aktaran E.Y. kadının ‘kapatmayacağım siz karaışamazsınız’ dediğini iddia etti.

ANNE VE KIZINDAN ŞİKAYETÇİ OLDU

E. Y. ifadesinde, Ben bu kadınla konuşurken tanımadığım başka bir kadın ile annesi olaya karıştı. Kadın bana dönerek tekme attı. Tekme karnıma geldi. Genç bayanın annesi de bana saldırdı, genç bayan küfürlü ifadeler kullandı. Ben de genç bayanın bana karşı kullandığı hakaret içerikli kelimeleri ona karşı kullandım. Genç bayan bana tekme atınca diğer insanlar benim üzerime geldiği için kendimi korumak adına bıçağı arka cebimden çıkarttım. Ortamdan kurtulmak için kapıya doğru yöneldim. Kimseyi göstererek bıçak sallamadım, kimseyi tehdit etmedim. Arka cebimden çıkardığım bıçağı linç edilmekten kurtulmak için elime aldım. Metrodan inerken onlara hakaret ederek karşılık verdim. Bu sırada herkes bana bağırıyordu. Ben bana tekme atan ve hakaret eden bayanın ismini burada öğrendim. Metroda bulunan kimseyi tanımıyorum. Metrodan tek başıma indim, suçlamaları kabul etmiyorum. Maskeyi takmayan bayan ile bana tekme atan bayan ile annesinden şikayetçiyim” dediği öğrenildi.

Bir yolcu tarafından kaydedilen görüntülerde bıçaklı saldırgan genç kıza bıçak savurup, tehdit ediyor.

ANNE VE KIZI OLAYIN ŞOKUNU ATLATAMADI

Bıçaklı salırganın üzerine yürüdüğü genç kız ise emniyetteki ifadesinde, “Dün annemle birlikte Tavşantepe metro durağından metroya bindik. Bir kadının maskesinin biraz aşağı indiğini gören bir erkek şahıs bayana hitaben ‘korona var, bir de sizle mi uğraşacağız’ dedi. Kadın kendisine, cildinde yara olduğunu, kapattığı zaman ağrı olduğunu, bu durumdan dolayı özür dilediğini söyledi. Erkek şahıs küfür ederek hakaretlerde bulundu. Ben de, ‘bayana bağıramazsın, üzerine yürüyemezsin’ dedim. Bana da küfür ederek hakaretlerde bulundu. Sonrasında şahıs benim üzerime yürüdü ve benim karnıma tekme attı. Annem beni şahsın elinden almaya çalıştığı sırada annemi iki eliyle tutarak metro içerisinde fırlattı. Bu sırada bize vuran şahsın elinde bıçak olduğunu gördüm. Şahıs bu sırada küfür ve tehditler savurdu. ‘Seni öldürürüm, hepinizi doğrarım’ tarzında tehditler etti. Benim üzerime yürüdü ve bize doğru bıçağı salladı. Ben ve annem bu olay sırasında hiçbir şekilde şahsa küfür ve hakaret içeren söz söylemedik. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Yaşanan bu olay nedeniyle annemle ben psikolojik ve fiziksel olarak çok etkilendik. Beni ve annemi darp eden, tehdit ve hakaret içerikli sözler söyleyen E.Y.’den şikayetçiyim” dedi.

Genç kız olay sonrası dehşet anlarını anlatırken, 'Ölebilirdik, Allah korudu' demişti.

“BU ŞAHIS TRENE BIÇAKLA NASIL GİRDİ”

Annesi Nilgün Mihdiye Damgacı ise, güvenlik görevlisinin yardıma gelmediğini söyleyerek, “Bu şahıs trene bıçakla nasıl girdi, bunun araştırılmasını istiyorum. Burada bir güvenlik zafiyeti olduğunu düşünüyorum. Bu olay kızım ve benim üzerimde psikolojik olarak olumsuz etki bırakmıştır. Kızım ve ben dışarı çıkmaktan korkar hale geldik. Bu şahıstan ve güvenlik görevlisinden şikayetçiyim” dedi.

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