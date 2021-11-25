Ankara’nın en kalabalık merkezlerinden Kızılay Atatürk Bulvarı'nda yolcu durağının yanına bırakılmış şüpheli bir bavul gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine giden polis ekipleri, şüpheli bavulun bulunduğu bölgeyi şerit çekerek trafiğe ve yaya geçidine kapattı.
BOMBA İMHA UZMANLARI GELDİ
Bulvarda güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, olay yerine bomba imha uzmanının gelmesini bekledi. Olay yerine gelen bomba imha ekipleri yaptıkları incelemede şüpheli pakette herhangi bir patlayıcı unsura rastlamadı. Yapılan incelemelerin ardından polis ekipleri bölgeyi yeniden trafiğe açtı.
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Ankara Kızılay’da bomba paniği!
Ankara’nın en kalabalık merkezlerinden biri olan Kızılay’da şüpheli paket bomba paniğine sebep oldu.
Ankara’nın en kalabalık merkezlerinden Kızılay Atatürk Bulvarı'nda yolcu durağının yanına bırakılmış şüpheli bir bavul gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine giden polis ekipleri, şüpheli bavulun bulunduğu bölgeyi şerit çekerek trafiğe ve yaya geçidine kapattı.
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