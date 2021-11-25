A.A. idaresindeki otomobil, Adıyaman-Şanlıurfa yol ayrımında M.A. idaresindeki kamyonete arkadan çarptı.
Kazada, otomobil sürücüsü ile aynı araçtaki 4 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Otomobil ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: Yaralılar var Ankara’nın Sincan ilçesinde otomobil ile kamyonetin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2'si ağır 7 kişi yaralandı.
Otomobil ile traktör çarpıştı, yaralılar var Adıyaman’ın Kahta ilçesinde traktör ile otomobilin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı.