Karasu ilçesi Yassıgeçit ve Ardıçbeli Mahalleleri arasında meydana geldi. Yassıgeçit Mahallesi’nde Ardıçbeli Mahallesi’ne doğru seyir halinde olan B.A. idaresindeki motosiklet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıktı.
Savrulan motosikletten düşen sürücü B.A. yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerinde gerçekleştirdikleri ilk müdahale sonrasında Ferizli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
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